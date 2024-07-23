Обвиненный в коррупции любимец армян Менендес подал в отставку

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, признанный виновным в коррупции и работе в качестве иностранного агента, подал заявление об отставке. Он покинет Сенат 20 августа, передает Reuters.

«Хотя я намерен обжаловать вердикт присяжных, в том числе и в Верховном суде, я не хочу, чтобы Сенат был вовлечен в длительный процесс, который отвлечет его от важной работы», — говорится в письме Роберта Менендеса, которое приводит агентство.

Роберт Менендес был назначен в Сенат в 2006 году. Несколько лет сенатор возглавлял Комитет по международным отношениям. 17 июля суд присяжных признал 70-летнего Роберта Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. Сторона обвинения заявляет, что Менендес и его супруга Надин Арсланян получали наличные, золотые слитки, автомобиль и «другие ценные вещи» в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. Окончательный приговор по делу сенатора суд огласит 29 октября.

Напомним, Менендес известен своей проармянской и антитурецкой и антиазербайджанской позицией. Он автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана и оказании военной помощи Армении, входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении.