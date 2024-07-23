Маск оправдывается

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не собирался выделять $45 млн ежемесячно комитету по политической активности America PAC, поддерживающему избирательную кампанию кандидата на выборы в президенты США Дональда Трампа.

«Я никогда не говорил, что буду предоставлять Трампу по $45 млн в месяц. Это просто не соответствует действительности»,— сказал Маск в интервью писателю Джордану Бернту Питерсону. Оно опубликовано в аккаунте писателя в X.

О том, что Илон Маск собирается направлять $45 млн в месяц в America PAC для поддержки Трампа, на прошлой неделе сообщал The Wall Street Journal. NYT писал, что предприниматель рассказал о своих планах ближайшему окружению. America PAC за последние несколько недель потратил около $15 млн для поддержки избирательной кампании Дональда Трампа. Официально организация не связана с его предвыборным штабом.