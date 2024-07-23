В Москве взорвали автомобиль с военным

Российские издания пишут, что мужчине, который в момент взрыва находился в автомобиле, оторвало ступни, такде в больницу доставили женщину с рваными ранами лица.

В Москве на парковке жилого дома в результате детонации неустановленного предмета взорвался автомобиль, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В результате пострадали два человека, они госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело.

По информации РЕН ТВ, в результате взрыва Toyota Land Cruiser на нескольких этажах жилого дома, вблизи которого был припаркован автомобиль, вышибло стекла, повреждены пять стоявших рядом машин.

Телеграм-канал Astra утверждает, что подорванный автомобиль принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. О том, что в машине был Андрей Торгашов, пишет и РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Москве доложить о ходе расследования.