Закир Гасанов встретился с военными в Карабахе и Восточном Зангезуре

Руководящий состав Министерства обороны Азербайджана встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях.

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о работе, проводимой благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева во всех регионах страны, в том числе на освобожденных территориях, в целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих.

Отметив положительные результаты реформ в азербайджанской армии, министр выразил уверенность в дальнейшем продолжении работы в этом направлении.

З.Гасанов дал соответствующие рекомендации личному составу по совершенствованию индивидуальной подготовки, а также по повышению их знаний и навыков.