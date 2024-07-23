Претенденты на должность вице-президента США

Основными претендентами на выдвижение в качестве кандидата в вице-президенты от Демократической партии являются губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны Марк Келли и губернатор Северной Каролины Рой Купер, сообщили газете Financial Times крупные спонсоры демократов.

По данным издания, Джош Шапиро, Марк Келли, Рой Купер получили поддержку «ведущих спонсоров», теперь их кандидатуры проверяются бывшим генпрокурором Эриком Холдером. Помимо них спонсоры обсуждали кандидатуру губернатора Кентукки Эндрю Бешира и губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера.

Камала Харрис и Рой Кумер в одно время — с 2011 по 2017 год — были генпрокурорами Калифорнии и Северной Каролины соответственно. В Северной Каролине они вместе проводили последнюю президентскую предвыборную кампанию, прежде чем Джо Байден снял свою кандидатуру. Джош Шапиро знаком с Харрис почти 20 лет, отмечает FT.

Спонсоры считают 51-летнего Джоша Шапиро перспективным кандидатом, поскольку он может помочь Камале Харрис добиться победы в Пенсильвании, колеблющемся штате. Однако некоторые доноры сомневаются в том, что ему достаточно опыта и знаний для должности вице-президента. Марк Келли пользуется популярностью еще в одном колеблющемся штате — Аризона. При этом в случае выдвижения ему придется покинуть Сенат, а значит, демократы потеряют место, необходимое для сохранения большинства в верхней палате Конгресса.