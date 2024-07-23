Шар с северокорейским мусором упал на офис президента Южной Кореи

На территорию президентского комплекса Южной Кореи приземлился отправленный со стороны Северной Кореи воздушный шар с мусором, сообщает Yonhap со ссылкой на Службу безопасности президента.

В службе заявили, что нашли упавший мусор рядом со зданиями администрации главы государства и Минобороны Южной Кореи. Как уточняет Yonhap, шаров с мусором было несколько.

«Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования показало, что объекты не представляют опасности, поэтому их изъяли», — сообщили в службе безопасности о выпавшем из шара мусоре.

Мусор на южнокорейскую территорию Пхеньян отправляет с конца мая. В Северной Корее заявили, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом. В начале июня Сеул заявил о намерении возобновить вещание трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Таким образом, жители приграничных районов КНДР смогут услышать k-pop, новости и другие южнокорейские передачи.