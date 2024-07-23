Баку и Москва политически проконсультировались

Как сообщили в МИД Азербайджана, с азербайджанской стороны делегации на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, с российской - заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

23 июля в Москве состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

«Состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-российского двустороннего сотрудничества, международных и региональных вопросах, стоящих на повестке и представляющих взаимный интерес. На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что политический диалог на высоком уровне, основанный на взаимном доверии между лидерами двух стран и формирующий двустороннюю повестку, является основой союзнического взаимодействия между государствами», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Далее отмечается, что «в ходе политических консультаций между двумя странами также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках экономических, торговых, культурно-гуманитарных, международных и региональных организаций и форматов, рассмотрена двусторонняя договорно-правовая база и рассматриваемые проекты».

В тот же день состоялась встреча между замминистра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым и замминистра иностранных дел России Александром Грушко, на которой стороны обменялись «мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также по вопросам сотрудничества в рамках региональных форматов, в которых участвуют обе страны».

«На встрече между С.Шарифовым и спецпредставителем президента РФ, главой российской делегации на переговорах по вопросам Каспийского моря Михаилом Петраковым было обсуждено текущее состояние и динамика развития сотрудничества по каспийским вопросам», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.