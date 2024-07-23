Фархад Мамедов 11:08

«Евросоюз рассматривает Азербайджан как «пожарного» в вопросе газоснабжения», - заявил посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыхов в интервью лондонской газете Financial Times. Посол заявил, что Евросоюз, безусловно, хочет увеличить импорт газа из Азербайджана, но при этом не горит желанием заключать долгосрочные контракты. «Баку нужна определенность в виде долгосрочных контрактов, чтобы привлечь финансирование, необходимое для увеличения добычи газа в Каспийском море и удовлетворения дополнительного спроса в ЕС, - подчеркнул Вагиф Садыхов. - Мы не можем быть «пожарным случаем» и экспортировать газ во временном отрезке три-шесть месяцев. Нам нужны долгосрочные контракты, чтобы мы могли обратиться в банки за финансированием для глубинного бурения в Каспийском море».

Напомним, что в прошлые выходные президент Ильхам Алиев, выступая на международном медиафоруме в Шуше, отметил неприкрытое лицемерие Евросоюза, проявленное в отношении Азербайджана по вопросу газоснабжения. По словам президента Азербайджана, с одной стороны, Европа просит Баку наращивать поставки газа, а с другой - отказывается финансировать меры, необходимые для увеличения его добычи. «Сегодня Европа остро нуждается в нашем природном газе, - отметил глава государства. - С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, поскольку она серьезно нуждается в нем. С другой - они это не финансируют. Лицемерию в этом вопросе должен быть положен конец». Рассказав о том, что европейские партнеры хотят, чтобы Азербайджан удвоил пропускную способность «Южного газового коридора», являющегося основным экспортным маршрутом, президент добавил:

«Мы должны вложить туда миллиарды. Кстати, отмечу, что мы еще не возместили наши затраты по инвестициям в «Южный газовый коридор». Наши доходы от продажи газа по-прежнему идут на погашение этого долга. Они [Евросоюз] ожидают, что мы вложим туда миллиарды. При этом говорят, что через десять лет Евросоюзу газ будет не нужен. Разве мы похожи на глупцов, которые будут вкладывать десятки миллиардов долларов в газ, который им не понадобится?» Комментируя напоминание посла Азербайджана в Брюсселе о том, что в 2022 году Евросоюз и Азербайджан подписали совместное заявление, согласно которому к 2027 году Азербайджан должен довести добычу газа для ЕС до 20 миллиардов кубометров в год, Financial Times пишет: «Несмотря на «глубокие обсуждения» с Европейской комиссией о том, как достичь этой цели, посол Садыхов заявил, что операторы ЕС неохотно подписывают долгосрочные контракты из-за амбиций блока по сокращению потребления ископаемого топлива и достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. При этом власти европейских стран оправдываются тем, что заключение коммерческих соглашений — это прерогатива компаний, а не правительств».