Украина будет применять собственные ракеты

Украина разрабатывает собственные дальнобойные ракеты и приближается к тому, чтобы начать их применять, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров», - сказал Зеленский.

По его словам, задачей украинских войск остается постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, а также значимых позиций «не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине».