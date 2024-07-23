Новое приложение банка ABB для малого бизнеса

Приложение охватывает повседневные банковские операции малого бизнеса, полностью цифровое кредитование, различные платежные инструменты и даже решения Beyond banking, которые упрощают жизнь благодаря простому и привлекательному пользовательскому интерфейсу.

Банк ABB вывел на рынок новое финансовое решение в поддержку развития малого бизнеса в нашей стране. Мобильное приложение ABB Biz, разработанное специально для малого бизнеса, уже доступно для использования.

Таким образом, индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться в приложении ABB Biz, открыть счет, заказать дебетовую карту и получить кредит полностью в цифровом формате без предоставления залога и поручителей.

Приложение ABB Biz также предоставляет малым предпринимателям возможность использовать мобильный POS-терминал без необходимости внесения депозита, что особенно важно для них. Кроме того, пользователи могут генерировать QR-коды для проведения платежей наиболее выгодным образом и принимать платежи, делясь этими кодами с другими.

Используя функцию E-Mühasibim, пользователи могут быстро формировать упрощенную налоговую декларацию и легко оплачивать автоматически рассчитанную сумму налога через приложение.

С приложением ABB Biz предприниматели могут осуществлять переводы между своими счетами, а также внутрибанковские и межбанковские переводы по стране, оплачивать бюджетные, коммунальные и телекоммуникационные услуги. Клиенты также могут связываться со своим назначенным менеджером непосредственно через приложение.

На данный момент предприниматели, которые используют приложение ABB Business, также могут перейти на ABB Biz и воспользоваться его расширенными возможностями.

Эта инновация от Банка ABB будет способствовать развитию предпринимательства в нашей стране, повысит прозрачность бизнес-среды и обеспечит малому бизнесу доступ к финансовым ресурсам.

Скачать приложение можно здесь для iOS и здесь для Android.

Посмотреть видео об ABB Biz можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.