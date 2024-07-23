Грузия предлагает США перезагрузку
Власти Грузии предлагают США перезагрузить отношения и надеются на встречные шаги со стороны Вашингтона. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вам известно, сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке», - сказал Кобахидзе, добавив, что власти страны ожидают, что со стороны США будут приняты прагматичные решения в этом направлении.