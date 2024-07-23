Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 11:31

После того как МВД Ирана сообщило о драке в Тегеране, в которой трое афганцев убили иранского гражданина, по кварталам столицы ИРИ прокатилась волна антиафганских погромов. Как передают иранские СМИ, убийство произошло из-за оплаты ремонта дома, который делали мигранты из Афганистана. В ходе завязавшегося спора брату хозяина дома были нанесены несколько ножевых ранений, от которых тот скончался в больнице. Информация об убийстве всколыхнула всю восточную часть Тегерана, где живет и работает очень много афганцев. Именно они сообщили зарубежным изданиям, что за последние несколько дней на них было совершено множество нападений и поджогов, их избивали на станциях метро, в маркетах и парках, местные жители крушили все объекты, где собирались мигранты, а на стенах домов неизвестные развесили плакаты, в которых требуют от афганцев немедленно убираться из Тегерана.

Важно отметить, что неделю назад после драки в ресторане, в ходе которой 28-летний афганский студент убил местного жителя, аналогичные погромы были отмечены в городах провинции Фарс, в которых поджигали дома афганцев и избивали их на улицах и в парках. В Иране у столкновений на национальной почве есть своя история. Первый крупный трагический инцидент с участием афганцев произошел в исламской республике еще в конце 80-х годов. Тогда, по данным полиции, группа рабочих-афганцев изнасиловала и убила хозяйку дома, в котором они делали ремонт. Ее муж, водитель трейлера-рефрижератора, решил отомстить афганцам по-своему. Он приехал на грузовике к участку улицы, где обычно в поисках работы собирались мигранты из Афганистана. Сказав гастарбайтерам, что он строит дом и ему нужно много рабочих, он битком набил трейлер людьми, выехал за город и включил систему глубокой заморозки рефрижератора. И только после того как убедился, что все, кто находился внутри трейлера, умерли, сдался полиции. Этот инцидент вызвал широкую реакцию по всему Ирану, где в то время проживало около двух миллионов афганцев. Убийца нескольких десятков рабочих был представлен как мститель, а общину афганцев обвинили в росте криминала, навесив на нее ярлыки бандитов и преступников. По мере того как разрастались иранские города, лагеря афганских беженцев, находившиеся, как правило, на окраинах, становились внутригородскими зонами. В каждом из таких лагерей проживало по 5-10 тысяч мигрантов, выполнявших в Иране самую тяжелую, грязную и малооплачиваемую работу. И хотя уровень совершенных краж, изнасилований и грабежей среди мигрантов был действительно высоким, в то же время не было никаких данных считать, что преступность среди афганских беженцев составляет сколько-нибудь заметную долю в общем показателе преступности в стране.

Первый поток афганских беженцев в Иран начался после ввода советских войск в Афганистан. После чего, в начале 80-х годов ХХ века, политическое руководство Ирана приняло решение экспортировать в Афганистан исламскую революцию. Для этого иранские спецслужбы создали «Коалиционный Совет Исламской революции Афганистана», который представлял собой полностью подконтрольное Тегерану военно-политическое объединение исламского сопротивления моджахедов-шиитов. На территории Ирана велась подготовка боевиков из числа беженцев. В это объединение, известное как «Шиитская восьмерка», вошли лидеры восьми проиранских фундаментальных шиитских партий - афганская «Хезболла», организация «Наср», «Афганские гвардейцы исламского джихада» и другие. Деятельность альянса была направлена на привлечение, распределение и контроль финансовых средств, а также на управление действиями вооруженных формирований афганских моджахедов-шиитов против афганского правительства и советских войск в Афганистане. С тех пор в Исламской Республике Иран выросло второе поколение афганцев, а миграция из Афганистана не только не прекращалась, но и с 2015 года даже возросла. Власти ИРИ не сообщают точное число афганцев в стране, однако независимые источники утверждают, что речь идет примерно о 6-8 миллионах человек.

Как сообщил haqqin.az иранский политолог Али Гамбари, погромы в отношении афганских мигрантов в ИРИ – явление довольно частое. В прошлом году, после сообщения спецслужб о том, что в уличной драке в городе Майобад (провинция Йезд) «иностранным гражданином» был убит 17-летний иранец, а еще один местный житель получил тяжелые ранения, толпа иранцев начала поджигать дома в поселении мигрантов и избивать их на улицах и маркетах. «В течение последующих нескольких дней афганцы опасались выходить на улицу, но страсти так и не улеглись, - рассказал Али Гамбари. - Антимиграционные настроения превратились в массовую истерию. В некоторых магазинах, торговых центрах и рынках появились вывески, запрещающие вход афганцам. По восточным и юго-восточным провинциям прокатились демонстрации с требованием депортации афганцев из Ирана. Тогда же власти ввели широкие ограничения в отношении мигрантов. По некоторым данным, было депортировано около 5 тысяч афганцев-нелегалов. Масло в огонь подливала иранская полиция, которая часто и без каких-либо оснований связывает с мигрантами большинство криминальных инцидентов, хотя подтверждений этому нет…» Как подчеркнул иранский политолог, несмотря на огромное число беженцев, ни у одного правительства Ирана никогда не было и нет программ адаптации и интеграции мигрантов.