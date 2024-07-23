СГБ Грузии: Иванишвили хотят убить обновлено 12:35
Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«В последний период было совершено два теракта - один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», - заявил Кобахидзе на брифинге.
Он добавил, что подготовка теракта в Грузии вызывает озабоченность, и тот факт, что спецслужба Грузии ведет расследование подготовки убийства Иванишвили, говорит о том, что опасности существуют и в Грузии.
* * * 11:33
Cлужба государственной безопасности Грузии подтвердила, что ведет дело о подготовке убийства почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
В распространенном заявлении, которое приводит портал Новости-Грузия, говорится, что теракт планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и бывшие сотрудники МВД, сейчас находящиеся в Украине.
«В связи с высоким общественным интересом сообщаем, что следствие идет по факту подготовки теракта и заговора с целью свержения государственной власти...» — говорится в сообщении СГБ.
Никаких имен в сообщении не названо. Делу присвоен гриф «секретно».
«Служба госбезопасности расследует факты подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили при организации и финансировании бывших высокопоставленных чиновников власти Грузии и бывших сотрудников правоохранительных органов, находящихся в Украине. Целью упомянутых преступных действий является свержение власти деструктивными силами насильственным путем на фоне создания беспорядков и ослабления власти…» - говорится в заявлении.