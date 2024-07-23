Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В последний период было совершено два теракта - один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», - заявил Кобахидзе на брифинге.

Он добавил, что подготовка теракта в Грузии вызывает озабоченность, и тот факт, что спецслужба Грузии ведет расследование подготовки убийства Иванишвили, говорит о том, что опасности существуют и в Грузии.