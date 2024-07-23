Украина готова вести переговоры с российской стороной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с главой китайского МИД Ван И, которые проходят в городе Гуанчжоу. Об этом сообщила представитель дипведомства Китая Мао Нин.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — сказал Кулеба, его слова привела Нин.

Ван И пообещал, что Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине. Он также заявил, что опасность эскалации «украинского конфликта» сохраняется.

«Китайская сторона считает, что решение всех конфликтов в конечном счете должно возвращаться к столу переговоров, урегулирование всех споров должно достигаться политическими средствами», — привела слова министра официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Визит Дмитрия Кулебы в Китай проходит с 23 по 26 июля.