Приедет ли Пашинян в Баку? Скоро станет ясно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается в августе созвать пресс-конференцию, на которой коснется вопроса приглашения Армении принять участие в конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на Управление информации и по связям с общественностью.

Согласно сообщению, издание направило правительству Армении «письменный запрос с просьбой сообщить, когда армянская сторона получила приглашение, о котором говорил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, и что ответила администрация премьер-министра Армении. Собирается ли премьер-министр Армении поехать в Баку и принять участие в конференции COP29, и какова позиция армянской стороны к предложению Баку подписать документ об основных принципах добрососедских отношений между двумя странами, о котором накануне говорил помощник президента Азербайджана», пишет газета.

«Премьер-министр Никол Пашинян коснется указанных вами вопросов после отпуска в ходе пресс-конференции в августе», - ответили в правительстве.

Накануне сообщалось, что Азербайджан направил Армении официальное приглашение принять участие в работе 29-й Конференции ООН по изменению климата COP29. Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что официальное приглашение было направлено министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым. Приглашение было адресовано главе МИД Армении Арарату Мирзояну.