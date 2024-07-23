F-16 – большая помощь Украине, но…

Истребители американского производства F-16, которые поступят в Украину, помогут ВСУ, но у них есть ограничения на фронте. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью The Guardian.

Он сказал, что F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины и позволят Киеву более эффективно действовать против российских крылатых ракет, точно поражать наземные цели.

Однако, подчеркнул он, существуют пределы возможностей F-16. Им придется оставаться «в 40 км или более» от линии фронта из-за риска, что Москва их собьет.

О прибытии самолетов F-16 в Украину пока не было объявлено. Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что F-16 производства Lockheed Martin будут летать в украинском небе этим летом. По его словам, Дания и Нидерланды уже начали передачу Украине истребителей F-16.

Генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе заявил, что прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. По его словам, украинские летчики не получат превосходства в воздухе в течение нескольких недель.