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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера, 23 июля, прибыл с четырехдневным визитом в Пекин по приглашению главы китайской дипломатии Ван И.
Увлекшись отношениями с Западом, Киев откровенно «зевнул» Китай. Поскольку это первая поездка главы МИД Украины в КНР как максимум с назначения его на эту должность. И как максимум первый визит столь высокопоставленного украинского официального лица с момента формирования администрации Владимира Зеленского.
Киев, называя вещи своими именами, сосредоточился на отношениях с Западом, в первую очередь с США, игнорировал Китай. А теперь выдвигает к Пекину различные требования, которые, по сути, сводятся к одному: Китай должен. Должен ограничить отношения с Россией, должен оказать на нее давление, чтобы она прекратила агрессию, и так далее.
А ведь были времена, когда отношения между двумя странами были совершенно другими. В течение 2009—2014 гг. Украина была третьей страной по поставкам вооружения в Китай, так как Киев активно поставлял двигатели для китайских военных самолетов. В 2019 году впервые за всю историю украинской независимости главным торговым партнером Киева стал именно Китай, обойдя Россию и европейские страны.
Точкой перелома этих динамично развивающихся отношений, заинтересованность в дальнейшем развитии которых неоднократно заявляли официальные китайские должностные лица, стало, по всей видимости, 28 августа 2019 года, когда Киев посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и уговорил Владимира Зеленского заблокировать сделку по покупке китайскими компаниями Skyrizon Aircraft и XinweiGroup более 50% акций завода «Мотор-Сич».
Американцы посчитали, что она может «значительно повысить военно-промышленный потенциал Китая», а потому увязали ее срыв с вопросами углубления сотрудничества Киева и Вашингтона в сферах безопасности и обороны, а также в вопросах реформирования ВСУ и украинской оборонной промышленности.
Не менее серьезное значение имело создание в 2022 году, уже после начала российской агрессии, в украинском парламенте группы для сотрудничества с законодателями Тайваня. Министерство иностранных дел Китая заявило украинским дипломатам в Пекине протест, в ответ на что Александр Мережко, председатель комитета Рады по иностранным делам и ведущий член группы сотрудничества с Тайванем, заявил, что Китай «пытается диктовать, что должен делать иностранный парламент».
Сворачивание Киевом отношений с Пекином, на мой взгляд, являлось одной из самых больших ошибок администрации Владимира Зеленского. Да, на него было оказано давление, да, были обстоятельства, заставлявшие его думать, что Запад важнее – но все же, но все же. В Украине недооценили стратегическое значение Китая. Как и, обязан добавить, стратегическое значение ряда других крупнейших игроков Глобального юга, даже Казахстана и Узбекистана, бросив все силу на «западное направление».
То есть, называя вещи своими именами, совершили одну из самых серьезных ошибок в политике – «сложили все яйца в одну корзину». А теперь лихорадочно пытаются это исправить.
Значит ли это, что визит Дмитрия Кулебы в Пекин, у которого, как известно, все ходы записаны, окончится безрезультатно? Я бы не стал утверждать столь категорично, тем более что официальный Пекин в последние месяцы по ряду причин «подмораживает» отношения с Россий. Но и каких-то прорывов ждать не следует.
И в первую очередь потому, что руководство Китая еще не услышало цену, которую получит за подвижки в своей позиции по украинскому конфликту. А без этого в отношениях с Пекином никак, украинцы должны это осознавать. И, кроме того, извлекать уроки из того, что как бы привлекательной не выглядела корзина, это не повод складывать все яйца туда, забывая, что есть не менее выгодные места для вложений.