Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:09

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера, 23 июля, прибыл с четырехдневным визитом в Пекин по приглашению главы китайской дипломатии Ван И. Увлекшись отношениями с Западом, Киев откровенно «зевнул» Китай. Поскольку это первая поездка главы МИД Украины в КНР как максимум с назначения его на эту должность. И как максимум первый визит столь высокопоставленного украинского официального лица с момента формирования администрации Владимира Зеленского.

Киев, называя вещи своими именами, сосредоточился на отношениях с Западом, в первую очередь с США, игнорировал Китай. А теперь выдвигает к Пекину различные требования, которые, по сути, сводятся к одному: Китай должен. Должен ограничить отношения с Россией, должен оказать на нее давление, чтобы она прекратила агрессию, и так далее. А ведь были времена, когда отношения между двумя странами были совершенно другими. В течение 2009—2014 гг. Украина была третьей страной по поставкам вооружения в Китай, так как Киев активно поставлял двигатели для китайских военных самолетов. В 2019 году впервые за всю историю украинской независимости главным торговым партнером Киева стал именно Китай, обойдя Россию и европейские страны. Точкой перелома этих динамично развивающихся отношений, заинтересованность в дальнейшем развитии которых неоднократно заявляли официальные китайские должностные лица, стало, по всей видимости, 28 августа 2019 года, когда Киев посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и уговорил Владимира Зеленского заблокировать сделку по покупке китайскими компаниями Skyrizon Aircraft и XinweiGroup более 50% акций завода «Мотор-Сич».

Американцы посчитали, что она может «значительно повысить военно-промышленный потенциал Китая», а потому увязали ее срыв с вопросами углубления сотрудничества Киева и Вашингтона в сферах безопасности и обороны, а также в вопросах реформирования ВСУ и украинской оборонной промышленности. Не менее серьезное значение имело создание в 2022 году, уже после начала российской агрессии, в украинском парламенте группы для сотрудничества с законодателями Тайваня. Министерство иностранных дел Китая заявило украинским дипломатам в Пекине протест, в ответ на что Александр Мережко, председатель комитета Рады по иностранным делам и ведущий член группы сотрудничества с Тайванем, заявил, что Китай «пытается диктовать, что должен делать иностранный парламент». Сворачивание Киевом отношений с Пекином, на мой взгляд, являлось одной из самых больших ошибок администрации Владимира Зеленского. Да, на него было оказано давление, да, были обстоятельства, заставлявшие его думать, что Запад важнее – но все же, но все же. В Украине недооценили стратегическое значение Китая. Как и, обязан добавить, стратегическое значение ряда других крупнейших игроков Глобального юга, даже Казахстана и Узбекистана, бросив все силу на «западное направление».