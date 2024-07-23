Армения ускоренно строит новую дорогу в Иран
Армения активизировала строительство новой дороги к границе с Ираном в рамках проекта «Север-Юг», сообщают армянские СМИ.
Работы ведутся на 32-километровом участке дороги Агарак - Каджаран (от иранской границы). Ожидается, что строительство завершится к 2028 году. Подрядчиками выступают иранские компании Abad Rahan Pars International Group и Tunnel Sadd Ariana.
Проект включает строительство 17 мостов, 2 тоннелей (общей длиной 900 м) и 5 транспортных развязок.