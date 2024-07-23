Норвежский нефтегигант закрывает сделку с SOCAR

«Сделка о продаже SOCAR 50% доли в проекте « Карабах » была завершена 24 апреля 2024 года», - говорится в материалах компании.

Норвежская компания Equinor закрыла сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) 50% доли в проекте разработки месторождения « Карабах » в азербайджанском секторе Каспия, сообщается в информации норвежской компании.

Equinor отмечает, что планирует до конца 2024 года завершить сделку по продаже своих долей в проектах разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Компания напоминает, что 22 декабря 2023 года подписала с SOCAR Соглашение о продаже своего портфеля в Азербайджане, включающего проекты «Азери-Чираг-Гюнешли», «Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Карабах».

«После объявления о сделке индийская компания ONGC Videsh Limited (ONGC) решила воспользоваться своим преимущественным правом покупки в соответствии с Соглашением о совместной эксплуатации АЧГ. В результате 19 июля 2024 года было подписано измененное и доработанное Соглашение о купле-продаже [долей] в проекте АЧГ и БТД. Закрытие сделки зависит от выполнения определенных условий, включая все нормативные и договорные одобрения», - уточняется в сообщении Equinor.

По данным компании, в соответствии с новым соглашением из доли Equinor в проекте АЧГ в размере 7,27% SOCAR приобрела 6,655%, ONGC - 0,615%. Из доли норвежской компании в проекте БТД в размере 8,71% SOCAR приобрела 7,96%, ONGC - 0,75%.