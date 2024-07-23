Медведчук обрастает уголовными статьями

Экс-нардеп Виктор Медведчук и его «сообщники» получили подозрение по четырем статьям по делу нефтепровода Самара - Западное направление. Об этом 24 июля сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие заявляет о незаконности приватизации государственного нефтепровода Самара - Западное направление в 2015 году.