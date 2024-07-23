Медведчук обрастает уголовными статьями
Экс-нардеп Виктор Медведчук и его «сообщники» получили подозрение по четырем статьям по делу нефтепровода Самара - Западное направление. Об этом 24 июля сообщает Служба безопасности Украины.
Следствие заявляет о незаконности приватизации государственного нефтепровода Самара - Западное направление в 2015 году.
«Сейчас о подозрении сообщено экс-нардепу Виктору Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджмента Прикарпатзападтранса, которые завладели и управляли нефтепроводом», - говорится в сообщении СБУ.
Организатором схемы по незаконной приватизации выступил подозреваемый СБУ в государственной измене Виктор Медведчук. Согласно имеющимся данным, он начал ее реализацию в 2015 году и действовал в четкой координации с тогдашним высшим политическим руководством Украины и РФ. В схему Медведчук привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.