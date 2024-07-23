Еще одна благотворительная акция 156 Evakuasiya для детей воинов, павших за Карабах фото/видео
Известная на азербайджанском рынке логистическая компания 156 Evakuasiya продолжает серию благотворительных акций для детей воинов, павших за Карабах в ходе 44-дневной войны. Компания реализует гуманитарную кампанию с целью поддержки и оказания адресной социальной помощи семьям шехидов и раненых во Второй Карабахской войне.
На сей раз компания провела благотворительную акцию и концерт для 20 детей с участием известного азербайджанского певца Намика Гарачухурлу.
В ходе акции детям были вручены подарки.
Компания представила фото/видеорепортаж, посвященный проведенной акции.