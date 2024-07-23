Россия о выделении денег армянской армии

За планами ЕС направить 10 млн евро ВС Армении «стоят геополитические расчеты распространить свое деструктивное влияние и на регион Южного Кавказа», заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ну как же может пережить коллективный Запад, что на карте одним горячим регионом станет меньше!? А Европейский фонд мира – это не про мир, не про стабильность, не про безопасность. Этот фонд про войну, про провоцирование стран, про кровопролитие. Ничего хорошего для безопасности и стабильности региона в результате таких подходов Запада в русле принципа «разделяй и властвуй, сталкивай и стравливай» на качке Южного Кавказа не выйдет. Евросоюз утратил мирный фундамент и не имеет мирного потенциала», - сказала Захарова.