Прямой эфир Минздрава: родители и дети

В среду, 24 июля, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, на котором будет обсуждаться, как правильно выстроить отношения с детьми и родителями.

Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет Ровшан Наджафов - психотерапевт, психолог клинической психиатрической больницы №2 Минздрава.

Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.