Москва предлагает Баку максимально комфортные условия

Российская сторона "готова предоставить площадку для переговоров представителей Баку и Еревана, создаст для них максимально комфортные условия". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"В русле достигнутых договоренностей Москва неоднократно принимала раунды армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного договора. Готова, всегда это подчеркивали, делать это и далее. Гарантируем создание максимально комфортных условий для работы обеих делегаций в предпочтительном для них двустороннем формате", - сказала она.

Захарова отметила, что "РФ рассматривает заключение сбалансированного мирного договора между сторонами как незаменимую предпосылку для выстраивания в регионе архитектуры неделимой безопасности".