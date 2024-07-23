Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:14

Во второй половине среды в Конгрессе США ожидается выступление прибывшего в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Формально на такого рода заседаниях обеих палат должна председательствовать вице-президент страны. Но Камала Харрис отказалась это делать. Она в этот день направилась на предвыборный митинг в Индианаполис, давая понять, что это для нее важнее, чем слушать израильского премьера. А президент Джо Байден засобирался в Техас и тоже пропустит речь Нетаньяху. Конечно, и он, и его «вице» пообещали гостю встречи, но потом, в конце недели. Премьера примет также Дональд Трамп в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго, хотя до этого он сомневался, стоит ли это делать.

Словом, израильский лидер прибыл в американскую столицу не вовремя. Не «в кассу», как говорят. Сейчас никому в Вашингтоне до него дела нет — все находятся в предвыборном ажиотаже. Но есть и другая, известная всем причина. В условиях ожесточенной борьбы между демократами и республиканцами он стал довольно токсичной фигурой в американской столице. Байден неоднократно демонстрировал свое раздражение неуступчивостью Нетаньяху, который не желал прислушиваться к советам из Белого дома не давить в таком темпе несчастных палестинцев танками в секторе Газа. А сейчас, когда Байден уступил свое место в гонке Харрис, все взоры обращены к ней и к тому, как она будет управлять не желающим затихать кризисом в войне Израиля в Газе.

Этот вопрос - часть того, что будет представлять ее внешняя политика, если она станет президентом. Но сейчас для Байдена и Харрис важен и внутренний аспект. Демократов крайне беспокоило то, что в ряде колеблющихся штатов, таких как Мичиган, возникло довольно большое сопротивление политике президента в отношении Израиля. Президента там называли «Сионистом» (хотя он сам придумал себе это прозвище) и инкриминировали ему то, что с помощью США Израиль развернул мощное сухопутное наступление в Газе, которое привело к гибели 39 тысяч палестинцев. Это данные Министерства здравоохранения ХАМАС, к которому особого доверия нет, но ясно, что число жертв значительно. И, как подсчитали эксперты, эта оппозиция Байдену со стороны пропалестински настроенного электората может стоить демократам победы на выборах в ключевых штатах. Камала Харрис не ассоциируется у избирателей напрямую с действиями Израиля. И не вызывает такого отторжения у всех сочувствующих «палестинскому делу». Она дает понять, что ее политика по отношению к Израилю может быть более жесткой, чем у Байдена. Хотя эта страна была и останется ключевым союзником Америки на Ближнем Востоке.

Время для того, чтобы разбирать по косточкам возможную внешнюю политику Камалы Харрис, еще не пришло. Но нас не может не интересовать пусть даже предварительный взгляд на то, какую позицию займет кандидат от демократов по НАТО и Украине. Эта ее политика не будет отличаться от той, которую проводил Байден, речь может идти только о нюансах и о том, что Харрис привнесет в эти действия Америки больше энергии. Президент США сыграл выдающуюся роль в укреплении Североатлантического альянса и был убежденным сторонником поддержки Украины. Харрис представляла США на Саммите мира по Украине в Швейцарии, где у нее состоялась шестая по счету встреча с Владимиром Зеленским. В интервью NBC в этом году Харрис объявила о том, что Украина может рассчитывать на помощь от Вашингтона в условиях продолжения войны. На Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент также присутствовала, она повторила, что администрация Байдена будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В это же время Харрис клеймит Трампа за его комментарии в отношении НАТО. «Дональд Трамп обнял Путина, - сказала Харрис на предвыборном мероприятии в Северной Каролине 11 июля. - И это произошло не сейчас, это лишь усилилось после того, как Трамп пригрозил выйти из НАТО и поощрил Путина на вторжение в страны альянса». В команде Харрис ведущую роль будет играть дипломат Филипп Гордон, который, как предполагается, станет ее советником по национальной безопасности. Нынешнего советника Байдена Джейка Салливана сторонники Украины нередко критиковали за то, что он блокировал усилия государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина по усилению военной помощи Киеву. Салливан, особенно на первом этапе военных действий в Украине, считал, что главный враг США - Китай, и именно на противодействие ему должны быть направлены главные усилия. Впоследствии он, оказавшись в изоляции в Белом доме, сменил пластинку и стал более решительно поддерживать Украину.