Захарова не верит Зеленскому
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных мирных переговорах с Россией, заявляет, что доверять этому невозможно. Данное заявление сделано Захаровой на брифинге МИД РФ.
«Веры ему нет никакой и ни у кого, - утверждает она. - Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все что угодно, который может наврать, может отказаться от всего, коль скоро он отказался даже от собственного народа, буквально кинув граждан Украины на какой-то жертвенный алтарь».