В Азербайджане подняли акцизы на алкоголь и сигареты
Кабинет Министров внес изменения в «Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана», утвержденные постановлением от 19 января 2001 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, изменены акцизные ставки на некоторые алкогольные и табачные изделия.
Постановление вступит в силу через 30 дней со дня его публикации.
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