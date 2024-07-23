Минтруда об итоговом медосмотре призывника
Как уже сообщалось, с 1 июля 2024 года, согласно Указу президента Ильхама Алиева, при медицинском освидетельствовании граждан, призванных на срочную действительную военную службу, решения о годности или негодности призывников к действительной военной службе, а также итоговые медицинские осмотры по отдельным категориям будут осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения.
В министерстве корреспонденту haqqin.az рассказали, что здесь, как и в других его сферах деятельности, выстроена цифровая инфраструктура процедуры итогового медицинского осмотра и действует современный прозрачный механизм.
В частности, подготовлена подсистема «Медицинская сертификация» Министерства труда и социальной защиты населения, обеспечена интеграция информационных баз профильных учреждений с этой подсистемой, а также возможность электронного обмена информацией.
Благодаря современным технологическим возможностям, информация, связанная с обследованием, поступает через эту подсистему от соответствующих учреждений, а результаты проводимых обследований вводятся в эту подсистему и официально оформляются. Что в итоге открывает широкие возможности для объективного подхода при осуществлении процедуры итогового медицинского осмотра.
Следует отметить, что итоговый медосмотр проводится действующим при Министерстве труда и социальной защиты населения Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации (ГАМСЭР) на основании результатов медицинского освидетельствования военно-медицинских комиссий и визуального медицинского осмотра граждан, призываемых на срочную воинскую службу. Для проведения процедуры обследования создан также Центр медицинской оценки ГАМСЭР, оснащенный современным медицинским оборудованием.
Важно отметить, что сотрудники, участвующие в процессе обследования, прошли соответствующую подготовку. В результате была сформирована команда специалистов, обладающих соответствующими знаниями и навыками в области итогового медицинского осмотра.
Для проведения итогового медосмотра призывника через электронную систему в подсистему «Медицинское освидетельствование» Агентства вводится направление (Форма № 44). Затем на основании направления призывнику назначается электронная очередь на визуальный осмотр. В порядке очередности призывники проходят визуальный осмотр врачами Агентства в указанной выше форме.
И в конце призывники получают одно из перечисленных ниже решений по обследованию:
* о годности к нестроевой действительной военной службе (категория «Б»),
* об отсрочке от призыва в связи с признанием временно негодным к действительной военной службе по состоянию здоровья («Категория «Ч»),
* о негодности к действительной военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время («категория буква Дж»),
* о негодности к военной службе как в мирное, так и в военное время (категория «Д»).
Одно из этих решений вводится в электронную систему, после чего призывника ставят о нем в известность в электронном виде.