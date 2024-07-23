Минтруда об итоговом медосмотре призывника

Отдел экономики 14:10

Как уже сообщалось, с 1 июля 2024 года, согласно Указу президента Ильхама Алиева, при медицинском освидетельствовании граждан, призванных на срочную действительную военную службу, решения о годности или негодности призывников к действительной военной службе, а также итоговые медицинские осмотры по отдельным категориям будут осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения. В министерстве корреспонденту haqqin.az рассказали, что здесь, как и в других его сферах деятельности, выстроена цифровая инфраструктура процедуры итогового медицинского осмотра и действует современный прозрачный механизм.

В частности, подготовлена подсистема «Медицинская сертификация» Министерства труда и социальной защиты населения, обеспечена интеграция информационных баз профильных учреждений с этой подсистемой, а также возможность электронного обмена информацией. Благодаря современным технологическим возможностям, информация, связанная с обследованием, поступает через эту подсистему от соответствующих учреждений, а результаты проводимых обследований вводятся в эту подсистему и официально оформляются. Что в итоге открывает широкие возможности для объективного подхода при осуществлении процедуры итогового медицинского осмотра. Следует отметить, что итоговый медосмотр проводится действующим при Министерстве труда и социальной защиты населения Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации (ГАМСЭР) на основании результатов медицинского освидетельствования военно-медицинских комиссий и визуального медицинского осмотра граждан, призываемых на срочную воинскую службу. Для проведения процедуры обследования создан также Центр медицинской оценки ГАМСЭР, оснащенный современным медицинским оборудованием.