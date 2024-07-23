США готовятся к выводу войск из Ирака

Власти США и Ирака близки к достижению соглашения о частичном выводе войск возглавляемой Вашингтоном международной коалиции с территории арабской республики. Об этом сообщила эмиратская газета The National.

"Сейчас США и Ирак находятся на финальной стадии заключения соглашения, - сказал изданию член иракской делегации на переговорах в Вашингтоне Джавад аль-Булани. - У обеих сторон "сложилось впечатление, что миссия этих войск подходит к концу".

Вместе с тем предметом разногласий, по сведениям собеседников The National, остается нахождение войск коалиции на авиабазе Аль-Харир в столице Иракского Курдистана. США настаивают, что их присутствие там необходимо для координации операций против сил террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. В свою очередь, власти Ирака заявляют, что не соглашались на это в 2014 году, когда контингент международной коалиции был расквартирован в арабской стране.