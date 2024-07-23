Ильхам Алиев в Парке Победы фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Баку. Директор компании PMD Projects Нариман Топчубашев проинформировал главу государства о работах, проводимых в парке.
Распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, было поручено создать в Баку Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы с целью демонстрации общественности героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им исторической Победы, увековечения светлой памяти шехидов. Сразу же после распоряжения был подготовлен проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы и начались строительные работы.
Парк Победы, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров. На входе в парк будет установлена арка из 44 элементов. Она символизирует начало пути к Победе. Высота арки, строительство которой еще продолжается, составляет 44 метра, ширина – 22 метра.
В переходе к парку будет установлен мемориальный памятник в честь Дня Победы - 8 Ноября. Памятник станет олицетворением Дня Победы и единства. Вокруг него будет разбита озеленительная полоса, воссоздающая узоры и орнаменты карабахских ковров.
Вход в Музей Победы будет в двух направлениях со стороны парковой зоны. На боковой стене музея, площадь которого составляет 9 тысяч 200 квадратных метров, будут написаны имена солдат и офицеров, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.
После посещения музея посетители смогут войти в парковую часть. В Парке Победы будут созданы также тематический сад, каскад водопадов, Карабахский мемориальный сквер и общая смотровая площадка. В конце парка планируется построить площадь Флага Свободы.
Мемориальный сквер будет разбит в конце парка. Тропинка к этому участку будет обрамлена высокими бордюрами из цветов и озеленений. На прилегающей к мемориальному скверу территории будут созданы уголки отдыха, установлены скамейки. В центре водного бассейна будет развеваться Флаг Азербайджана.