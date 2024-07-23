14:19

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Баку. Директор компании PMD Projects Нариман Топчубашев проинформировал главу государства о работах, проводимых в парке. Распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, было поручено создать в Баку Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы с целью демонстрации общественности героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им исторической Победы, увековечения светлой памяти шехидов. Сразу же после распоряжения был подготовлен проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы и начались строительные работы.

Парк Победы, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров. На входе в парк будет установлена арка из 44 элементов. Она символизирует начало пути к Победе. Высота арки, строительство которой еще продолжается, составляет 44 метра, ширина – 22 метра. В переходе к парку будет установлен мемориальный памятник в честь Дня Победы - 8 Ноября. Памятник станет олицетворением Дня Победы и единства. Вокруг него будет разбита озеленительная полоса, воссоздающая узоры и орнаменты карабахских ковров.