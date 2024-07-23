Армянин сбежал в Казахстан, чтобы не служить, но его вернули

Казахстан выдал Армении гражданина, который уклонялся от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Армении.

Отмечается, что казахстанские власти удовлетворили ходатайство прокуратуры Армении и передали разыскиваемого Г.Ч. армянским правоохранительным органам.

Гражданин обвиняется в уклонении от обязательной военной службы. По указанию прокуратуры сотрудники МВД Армении обеспечили сопровождение Г.Ч. в Ереван.