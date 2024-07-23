Новый конкурс от Миннауки и образования Азербайджана

Согласно сообщению министерства, целью конкурса является привлечение официально зарегистрированных неправительственных организаций, действующих в сфере образования, к организации волонтерской деятельности в данной сфере.

Министерство науки и образования Азербайджана объявляет конкурс грантов «Организация волонтерской деятельности в образовании» для неправительственных организаций.

Приоритетными темами конкурса являются общественная поддержка образования в рамках реализации «I Государственной программы по великому возвращению» на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, повышение осведомленности о возвращении в Западный Азербайджан, усиление интеграции среди образовательного сообщества тюркских государств, продвижение зеленого мира в образовательные учреждения, поддержка обеспечения прав детей на образование и безопасность, содействие профессиональному образованию, просвещение общественности о реформах в сфере науки и образования.

Прием документов для участия в грантовом конкурсе осуществляется по адресу электронной почты [email protected].

Последний день подачи заявления – 16 августа.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по Грантовый конкурс «Организация волонтерской деятельности в образовании».

