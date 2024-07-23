Шольц не хочет уходить

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост канцлера и одержать победу.

«Мы все полны решимости вместе принять участие в следующей федеральной избирательной кампании и победить. Как действующий канцлер, я буду баллотироваться, чтобы вновь занять этот пост», - сказал Шольц в ответ на вопрос журналиста.

Шольц подчеркнул важность консолидации усилий внутри партии для достижения успеха на предстоящих выборах. Он выразил уверенность в том, что правящая Социал-демократическая партия Германии сможет предложить избирателям перспективную программу, направленную на улучшение благосостояния граждан и укрепление позиций Берлина на международной арене.