Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке

Проект соглашения о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в сфере военной разведки в области обороны разместили на портале "Открытые НПА" для обсуждения. В соглашении содержится взаимный обмен разведывательной военной информацией по террористическим и экстремистским организациям.

А также проведение на территориях государств совместных мероприятий боевой подготовки для личного состава министерств обороны. При этом стороны самостоятельно несут расходы по реализации мероприятий, если только не будет отдельных договоренностей.

"Споры и разногласия решаются путем взаимных переговоров и консультаций без передачи на рассмотрение в какой-либо национальный, международный суд или третьей стороны", - говорится в проекте соглашения. Соглашение о военной разведке заключается сроком на 5 лет и если одна из сторон решит его расторгнуть, то она обязана будет сообщить об этом не менее чем за 6 месяцев. Обсуждение продлится до 6 августа.