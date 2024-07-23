Жапаров едет во Францию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению французского коллеги Эммануэля Макрона 25-27 июля с рабочим визитом посетит Францию, сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита 25 июля запланировано участие президента Садыра Жапарова в Парижском саммите "Спорт для устойчивого развития. Быстрее, выше, сильнее - вместе для лучшего будущего", - сказал он.

Жапаров также примет участие в церемонии официального открытия XXXIII Летних Олимпийских игр, которые состоятся с 26 июля по 11 августа.