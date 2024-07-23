Руслан Баширли, спецкор, Анкара 15:00

После выдвижения на пост президента США вице-президента Камалы Харрис нельзя отделаться от ощущения, что среди демократов наблюдаются споры, подобные тем, какие разыгрались в оппозиционном лагере Турции во время президентских выборов 2023 года. Тогда турецкая оппозиция тоже никак не могла определиться в том, какая кандидатура могла бы стать достойной альтернативой Эрдогану. Харрис вошла в американскую политику с очень солидным "бэкграундом". Темнокожая женщина-политик с отличным образованием, блестящей карьерой и безупречным резюме Харрис приобрела большую популярность. Однако после того, как она стала вице-президентом, стало понятно, что это безупречное резюме не приносит особой пользы в реальной политике. Харрис не смогла проявить себя в качестве функционального политика, способной влиять на политические процессы. Будучи сама афроамериканкой, она иногда допускала уничижительные замечания по поводу этнических групп.

В турецкой политической элите прогнозируют, как может развиваться взаимодействие между Анкарой и Вашингтоном, если Харрис все-таки станет президентом США. Как упоминал автор этих строк в своих предыдущих корреспонденциях, в целом в отношениях Турции и Америки существуют три основных проблемы: поддержка США террористической организации PПК/ОНС на севере Сирии, нахождение главы FETО в Соединенных Штатах и требование Анкары вернуть Турцию в программу F-35. Хотя при Байдене отношения между Турцией и США были холодными и напряженными, за последние месяцы на треке Анкара-Вашингтон наблюдалось некоторое потепление. Война в Украине, события в секторе Газа и разрешение, данное Анкарой на членство Швеции и Финляндии в НАТО, повысили значимость Турции в глазах Штатов. Именно по этой причине Конгресс США разрешил продажу истребителей F-16 Турции. По мнению турецких аналитиков, Камала Харрис, принявшая внешнеполитические стратегии демократов, сохранит все установки внешней политики последних лет в вопросах, касающихся Украины, Израиля, Китая и России. Будут, конечно, внесены некоторые косметические изменения, но общий внешнеполитический курс Байдена продолжится и при Харрис. Что касается политики на Ближнем Востоке и в отношении Турции, то здесь важно отметить, что Харрис поддержала ядерное соглашение с Ираном, сыграла свою роль в войне в Йемене и одобрила законопроект, запрещающий продажу оружия Саудовской Аравии. Она критиковала Нетаньяху за ситуацию в Газе, но в целом придерживается произраильской позиции, что, несомненно, повлияет на политику в отношении Турции. Кроме того, еще в период своего сенаторства Харрис была одной из тех, кто подготовил и поддержал законопроект о "геноциде армян 1915 года", который в 2019 году был принят Сенатом США.