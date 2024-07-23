Главком Украины о «возвращении» Крыма и победе Украины

«Это реально. Конечно, это большая военная тайна, — сказал украинский генерал. — Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить… чтобы освободить наших граждан, которые находятся на страдающих оккупированных территориях».

У Киева есть «реальные планы» по возвращению Крыма. Такое заявление главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал в интервью британскому изданию Guardian.

Сырский отметил, что после серии украинских атак Россия была вынуждена «полностью выйти» из порта в Севастополь. Удары беспилотников и ракет уничтожили радиолокационные и ракетные установки. Целью Украины является уничтожение Керченского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Сырский отказался сказать, когда это может произойти.

Говоря о текущей ситуации на фронте, главком ВСУ отметил, что у россиян есть преимущество как в технике, так и в людях. «Когда речь идет о технике, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу. Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах, — сказал украинский генерал. — Поэтому для нас действительно на первом плане стоит вопрос поставки, вопрос качества».

Несмотря на это, Сырский уверен, что продвижение России можно остановить. В качестве примера он привел последнюю попытку российских войск совершить прорыв в Харьковской и Сумской области, которая не имела успеха. По словам Сырского, если россияне попытаются наступать на Запорожье, «мы можем дать им хороший ответ».

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия добилась небольших «тактических» побед, но не совершила «оперативного» прорыва — например, захвата большого города. По словам Сырского, Россия платит за свои незначительные успехи огромную человеческую цену — потери России, по его словам, «втрое больше, чем украинские, а на отдельных направлениях еще больше». В то же время Сырский отказался назвать цифры украинских потерь.