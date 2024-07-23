«Кокаиновые акулы» у берегов Южной Америки

Ученые из Бразилии зафиксировали в телах остроносых акул, которые обитают у побережья Южной Америки, высокое содержание кокаина и метаболитов.

Оба препарата попадают в водные пути через сточные воды. Незаконные предприятия Бразилии являются не только крупными экспортерами кокаина, но и основным источником его попадания в воду. Например, упаковки наркотика могут выбрасывать или терять в портах страны.

Попав в окружающую среду, кокаин может легко поглощаться морскими организмами, расположенными на нижних уровнях пищевой цепи, которые накапливают его. Затем эти организмы поглощают животные более высокого порядка.

Основные оценки концентрации кокаина в воде основаны на анализе моллюсков, ракообразных и костистых рыб. Но мало что известно о его влиянии на здоровье более крупных хищников.