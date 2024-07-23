«Прямой представитель иранского режима»: запрещен Исламский центр Гамбурга
Министерство внутренних дел ФРГ запретило Исламский центр Гамбурга (IZH). Запрет распространяется и на входящие в состав объединения подразделения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление ведомства.
Как отмечается в заявлении, Исламский центр Гамбурга является «прямым представительством» иранского «верховного лидера исламской революции». Он «распространяет в ФРГ в агрессивно-воинственной форме идеологию так называемой «исламской революции» и хочет ее реализовать», подчеркнуло МВД ФРГ.
Проходят обыски на 53 объектах в восьми федеральных землях Германии, в том числе Гамбурге, Бремене, Нижней Саксонии и Баварии. Принадлежащие организации активы конфискованы, указало ведомство в Берлине.
Как пояснила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, доказательства «противоправной деятельности Исламского центра Гамбурга были получены, среди прочего, в ходе проведенных в ноябре 2023 года обысков. Изъятые материалы однозначно подтвердили имевшиеся «серьезные подозрения», что было принято решение запретить организацию, пояснила Фезер.
По ее словам, IZH пропагандирует «исламистскую тоталитарную идеологию в Германии». «Эта исламистская идеология направлена против человеческого достоинства, против прав женщин, против независимого правосудия и против нашего демократического государства», - добавила она.
По данным министра, гамбургская организация и ее подразделения, кроме того, поддерживают ливанское движение «Хезболла» и распространяют «агрессивный антисемитизм». Она также подчеркнула, что запрет не распространяется на мирную шиитскую религиозную практику.
Федеральное ведомство по охране Конституции давно наблюдало за центром и присвоило ему статус исламистской организации, заявила Нэнси Фезер. Эта организация финансирует работу гамбургской мечети Имам-Али, под ее влиянием или контролем находятся и другие мечети и мусульманские объединения в Германии.