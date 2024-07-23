«Прямой представитель иранского режима»: запрещен Исламский центр Гамбурга

Министерство внутренних дел ФРГ запретило Исламский центр Гамбурга (IZH). Запрет распространяется и на входящие в состав объединения подразделения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечается в заявлении, Исламский центр Гамбурга является «прямым представительством» иранского «верховного лидера исламской революции». Он «распространяет в ФРГ в агрессивно-воинственной форме идеологию так называемой «исламской революции» и хочет ее реализовать», подчеркнуло МВД ФРГ.

Проходят обыски на 53 объектах в восьми федеральных землях Германии, в том числе Гамбурге, Бремене, Нижней Саксонии и Баварии. Принадлежащие организации активы конфискованы, указало ведомство в Берлине.