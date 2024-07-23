Экс-дипломат Ибрагимов привлечен к уголовной ответственности
Задержанный за нанесение ножевых ранений бывший дипломат Эмин Ибрагимов привлечен к уголовной ответственности.
Как сообщает haqqin.az, против экс-дипломата выдвинуто обвинение по статьям 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью на почве хулиганства) и 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана.
Решение об избрании меры пресечения в отношении Ибрагимова примет Низаминский район.
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