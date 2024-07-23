Ризван Талыбов: «Я не имею никакого отношения к «Гёйча-Зангезурскому университету»

Бывший председатель Общественного объединения «Возвращение в Западный Азербайджан» и глава комитета по защите прав бывшего министра здравоохранения Али Инсанова, Ризван Талыбов, связался с редакцией haqqin.az и заявил, что не имеет никакого отношения к виртуальному «Гёйча-Зангезурскому университету», созданному в Турции.

Талыбов также опроверг, что ранее был судим в Азербайджане за мошенничество. «Когда-то я был осужден за хулиганство: это было связано с моей тогдашней деятельностью», - сказал он.

Напомним, что о вышеупомянутом «университете» писал в своей статье Хасан Барын, автор региональной интернет-газеты Mavi Marmara, издающейся в Турции. Журналист выяснил, что «университет», который ведет регистрацию студентов через интернет и требует 80 тысяч лир в качестве «годовой платы за обучение», изначально был зарегистрирован в частном доме в Баку. Позднее адрес регистрации был перенесен в город Искендерун в Турции, а сам «университет» якобы находится в офисе «Османской организации» в Анкаре.

В 2022 году Ризван Талыбов вместе с группой лиц в Турции создал «Гёйча-Зангезурскую республику», что вызвало предположения о его возможной связи с вышеупомянутым «университетом».

Однако Талыбов заявил, что в настоящее время он не занимается никакой деятельностью, связанной с «Гёйча-Зангезурской республикой», и «отошел от этих дел».