Посла Германии вызвали и обвинили в исламофобии
Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Муцель был вызван в МИД Ирана. Как сообщают иранские СМИ, причиной стало закрытие иранского культурного центра в Германии.
Отмечается, что этот шаг противоречит основным принципам прав человека и является ярким примером исламофобии.
Напомним, что ранее Министерство внутренних дел Германии закрыло Исламский культурный центр Ирана в Гамбурге и конфисковало его имущество.
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