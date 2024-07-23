Особая кампания от Birbank Biznes: кредиты для владельцев микробизнеса
По случаю 150-летия первого банка страны - Kapital Bank - Birbank Biznes проводит специальную акцию для владельцев микробизнеса, желающих получить кредит. В рамках кампании индивидуальным предпринимателям, получившим кредит, будут подарены процентные платежи по кредиту на срок до 150 дней. Акция, которая будет действовать с 24 июля по 31 августа 2024 года, будет распространяться на кредиты микробизнесу, выдаваемые на срок 12 месяцев и более.
Стоит отметить, что количество дней с процентной скидкой определяется в зависимости от срока кредита.
Чтобы воспользоваться кампанией и получить дополнительную информацию: https://kbl.az/bbprmbk
Для получения дополнительной информации о системе Birbank Biznes, которая позволяет предпринимателям экономить время, перейдите по ссылке https://birbank.business или позвоните в Информационный центр 896.