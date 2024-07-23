Cтрельба на азербайджано-иранской границе: ранены пограничники
24 июля в 03:30 на служебной территории пограничного отряда «Гейтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана двое неизвестных нарушили государственную границу со стороны Исламской Республики Иран.
В результате вооруженного инцидента двое пограничников получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана.
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