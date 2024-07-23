Президент Словакии пригрозил Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини пригрозил Украине ответными мерами, если не будет решен вопрос с транзитом российской нефти.

В своем заявлении он подчеркнул, что текущая ситуация создает значительные экономические риски для Словакии и может нанести ущерб энергетической безопасности страны.

«Мы находимся в сложном положении из-за нерешенности вопроса транзита российской нефти через территорию Украины. Если этот вопрос не будет урегулирован в ближайшее время, Словакия будет вынуждена принять ответные меры для защиты своих национальных интересов», - заявил президент.

Он также отметил, что правительство Словакии рассматривает различные сценарии для обеспечения стабильного снабжения нефтью и минимизации возможных перебоев. Он выразил надежду на конструктивный диалог с украинскими властями и совместное решение проблемы, которое позволит избежать эскалации конфликта и негативных последствий для обеих сторон.