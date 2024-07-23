Французы не выпустили президента Израиля из самолета
Президенту Израиля Ицхаку Герцогу не разрешили выйти из самолета в Париже из-за опасений нарушения безопасности, пишет издание Ynet.
Он прибыл во Францию для сопровождения израильской делегации на Олимпийских играх. Как сообщается, после осмотра территории инцидент был исчерпан. Подозрение вызвал один из работников аэропорта, который зашел на посадочную полосу без жилета.
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