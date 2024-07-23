Встреча Байрамова и Блитштейна

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором МИД Израиля Яковом Блитштейном, сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений, в том числе текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, безопасности, высоких технологий, образования, туризма, энергетики, транспорта и пр., а также ситуацию в секторе Газа.

Байрамов проинформировал Блитштейна о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Главы ведомств подчеркнули наличие дополнительных возможностей для развития сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на COP29.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по другим международным и региональным вопросам.