Попытка покушения на экс-президента Ирана?

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад избежал покушения на прошлой неделе. У его автомобиля испортили тормоза и рулевую систему. Об этом утверждает канал Iran International, связанный с иранской оппозицией, со ссылкой на источники, знакомые с инцидентом.

По его данным, в минувший понедельник Ахмадинежад и его приближенные должны были отправиться на религиозную церемонию в город Зенджан в центре Ирана. Перед поездкой начальник службы безопасности Ахмадинежада осмотрел его основной автомобиль —Toyota Land Cruiser. Оказалось, что кондиционер в машине, который перед этим чинили, не работает. Глава службы безопасности попросил Ахмадинежада воспользоваться другой машиной. А в Land Cruiser поехали приближенные и охрана Ахмадинежада и охранники. В дороге водитель авто внезапно потерял контроль над рулем и тормозами. Джип врезался в заграждение и столкнулся с другим авто из колонны Ахмадинежада, снова отлетел к заграждению и остановился после столкновения еще с одной машиной.

За два дня до поездки служба безопасности Ахмадинежада передала его основной автомобиль в соответствующее подразделение президентской резиденции для починки кондиционера. После этого, как сообщили источники Iran International, автомобиль экс-президента был захвачен «специальными агентами безопасности» и доставлен в неизвестное место вместо обычного ремонтного гаража. Именно в этот момент, утверждают источники, машина Ахмадинежада была повреждена. Потом ее вернули команде безопасности экс-президента якобы после ремонта кондиционера.