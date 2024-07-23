Права азербайджанского композитора восстановили, видео армянского певца удалили

Клип армянского исполнителя Гора Епремяна на песню Sirun jan, которая является плагиатом произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова «Карабах», вслед за YouTube удален и с других музыкальных платформ, сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Согласно информации, при поддержке Агентства и техническом содействии Общественного объединения «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания», на основе обращения наследника Бахрама Насибова, Адиля Насибова, в администрацию YouTube Sirun jan ввиду нарушения авторских прав была удалена YouTube с одноименной платформы, а также дистрибьюторской компанией CD BABY с YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и других цифровых музыкальных платформ.

Кроме того, мелодия песни Aghji jan в исполнении Арутюна Памбукчяна из-за совпадения с музыкой песни «Карабах» азербайджанского композитора Бахрама Насибова также удалена с YouTube.