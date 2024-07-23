Эльтону Мамедову отказали

На заседании Центральной избирательной комиссии, которое состоялось в среду, 24 июля, было рассмотрено обращение группы избирателей об отмене утверждения кандидатуры бывшего депутата, самовыдвиженца Эльтона Мамедова от Уджарского избирательного округа №94.

По данным АПА, член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что избиратели просили отменить кандидатуру Эльтона Мамедова, который скрыл в заявках информацию о доходах и имуществе.

Вопрос был вынесен на голосование, решение ЦИК об утверждении кандидатуры Эльтона Мамедова в депутаты отменили.